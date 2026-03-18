放送プロデューサーのデーブ・スペクターが18日、Xを更新。「【速報】今年のノーベル医学賞に、トランプにつける薬の開発者が候補となる模様」と投稿した。イランへの軍事作戦を続ける、米トランプ大統領をいじり、批判したとみられる。デーブは、米国がイスラエルとともにイランへの攻撃を開始した2月28日から一夜明けた1日、Xに「平和が一番。オチはありません。」と投稿。13日には「トランプが原因→老いるショック」「解決策が