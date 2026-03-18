欧州チャンオピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント１回戦第２戦（１７日＝日本時間１８日）、レアル・マドリード（スペイン）は敵地でマンチェスター・シティー（イングランド）に２―１で勝利し、２戦合計５―１で準々決勝進出を決めた。第１戦に３―０で勝利したＲマドリードは前半２２分にマンＣのＭＦベルナルド・シウバのハンドにより、獲得したＰＫをＦＷビニシウスが決めて先制。このファウルでシウバは退場となり、