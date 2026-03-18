【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日 ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベントにおいて、「キノコ王国で大冒険！ わくわくスターハント・マーチ」の様子を公開した。