織田裕二主演の?踊るプロジェクト?映画最新作「踊る大捜査線Ｎ．Ｅ．Ｗ．」の公開日が９月１８日と決まった。同作の公式サイトなどを通じて３月１８日に発表。これまでは「２０２６年秋」と告知されていた。織田演じる主人公の湾岸署刑事・青島俊作が２人並んだ最新ビジュアルも公開。ともに銃を上に向けており、白い背景におなじみのコート姿、赤をバックにジャケットを着た青島がいる。「１９９７年と２０２６年、２９年の