米国とイスラエルが2月28日に開始した対イラン攻撃は、単なる空爆の枠を超え、体制中枢を狙う「斬首作戦」の様相を強めている。最高指導者のアリー・ハメネイが同日の攻撃で殺害されたとされるほか、軍・情報機関幹部も相次いで標的となった。17日にはイスラエルのカッツ国防相が、イランの最高安​全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長‌がイスラエル軍の攻撃で死亡したと発表した。今回の作戦の特徴は、攻撃の精