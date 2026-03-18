コンゴ共和国の大統領選で投票するサスヌゲソ大統領＝15日、首都ブラザビル（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ中部コンゴ共和国の大統領選で、ムブル内相は17日、現職サスヌゲソ大統領（82）が再選されたとの暫定結果を発表した。国営テレビが伝えた。任期は5年。サスヌゲソ氏は野党弾圧を続け、通算で計40年を超える長期政権を維持している。15日実施の大統領選には7人が立候補した。ムブル氏はサスヌゲソ氏の得票率が94.8