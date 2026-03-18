ニコラス・セペダ被告【パリ共同】2016年にフランス東部ブザンソンに留学していた筑波大生黒崎愛海さん＝当時（21）＝が行方不明になった事件で、南部リヨンの裁判所は17日、殺人罪に問われた元交際相手のチリ人、ニコラス・セペダ被告（35）の差し戻し控訴審の初公判を開いた。地元メディアによると、被告は改めて殺人罪を否認した。判決は今月26日か27日に言い渡される見通し。フランス東部ブズールの裁判所は23年12月、一審