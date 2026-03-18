◇第6回WBC決勝ラウンド決勝米国ーベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）米国は17日（日本時間18日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝でベネズエラと対戦。試合前のNetflix直前中継に米国のブルペンコーチがサプライズ登場する場面があった。この日は、俳優の渡辺謙、嵐の二宮和也、元巨人の上原浩治氏、23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のラーズ・ヌ