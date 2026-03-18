普段の会話で耳にする言葉に注目して、頭のストレッチを楽しんでみませんか？今回は、誰もが一度は憧れる存在から、歴史あるブランド、さらには情緒豊かな色の名前を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□もち□□ぼうあ□□ヒント：たくさんの財産やお金を持っている人の