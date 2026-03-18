回転ずしチェーン・スシローの公式X（旧Twitter）は3月17日、投稿を更新。大物インフルエンサーと思われるシルエットを公開しました。【画像】大物インフルエンサー登場？「紫色のかわいい人かな」同アカウントは「スシロッロッロロッロッロッロッロッロッロッロロッロスシロー！！」とポスト。インフルエンサー・しなこさんの楽曲『しなこワールド』の歌詞をもじっているのでしょうか。添えているGIFアニメーションには、ドリン