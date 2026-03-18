「ドイツ御三家」とも呼ばれる高級車ブランドのベンツ・BMW・アウディ（BBA）の販売台数と価格が最近、一斉に低下したという話題が人々の口に上るようになっている。かつては高級車の代表的存在であったBBAが、電動化・スマート化の時代になぜそろって取り残され始めているのだろうか。中国企業が開発したスマートフラッグシップSUV「問界M9」とBMW「X5」の販売量を比較すると、より意味深長だ。問界M9は2025年3月に発売されてから