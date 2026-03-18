妻は元AKB48の多田愛佳さんで、千葉ロッテマリーンズ所属の山口航輝選手は3月16日、自身のInstagramを更新。娘の“ファーストカット”を披露しました。【写真】山口航輝の娘の髪形「僕も記念に1カットやりました！」山口選手は「first cut先日1歳半を迎えたところで初めてカットしました！」とつづり、3枚の写真を投稿。娘の初めてのヘアカットの様子を披露しています。「知り合いの方にきていただきオン眉カットに笑僕も記念