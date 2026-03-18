シカゴ・カブスのクレイグ・カウンセル監督（55）は現地時間17日、鈴木誠也外野手（31）が右膝後十字靭帯の軽度損傷と診断されたことを明らかにした。鈴木の患部には腫れが残っているものの、指揮官は「このまま調整を続ける。完全に休ませることはなく、今日もキャッチボールをする予定だ」と回復傾向であることを明かした。今週末にかけての経過によって、負傷者リスト入りを判断するという。鈴木はWBC準々決勝のベネズエ