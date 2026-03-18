西武との開幕戦ロッテは、3月27日の西武との開幕戦（ZOZOマリン）で株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催し、来場した先着2万人に「キシリトールガム」を配布すると発表した。当日の観戦チケットを持つファンに各入場ゲートにてキシリトールガム4種類（ライムミント、フレッシュミント、クリアミント、シトラスミント）からランダムで1つ配布する。（Full-Count編集部）