WBCベネズエラ戦、右膝の違和感で途中交代したカブスの鈴木誠也外野手は17日（日本時間18日）、キャンプ地で取材に対応し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で負傷した右膝の状態について明かした。「開幕はちょっとどうなるか分からない」と無念さを滲ませた。WBCを終え、チームに合流した鈴木は右膝について「動かしたりとか、できることはやっています。1日1日良くなっている感覚はあります」と言及。「