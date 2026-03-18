今年の11月でデビュー5周年を迎えるなにわ男子が、3月18日（水）に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年を祝うセレモニーにサプライズ登場。マリオ、ルイージ、ヨッシー、ピーチ姫、キノピオとともに、7時という早朝とは思えない元気いっぱいな姿を見せた。【写真】大きなプレゼントボックスを全員で開封する、なにわ男子■USJとなにわ男子は同い年！2021年3月18日のグラ