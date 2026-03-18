ドジャース・山本由伸投手（27）が17日（日本時間18日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応え、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」の一員としてプレーした若手選手について語った。大会連覇を目指した戦いは、準々決勝敗退という結果に終わり「チームとしては凄く悔しい結果に終わってしまった」と振り返った山本。エースとして投手陣を引っ張る存在だった中で「宏斗（