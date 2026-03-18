＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】実際の取組の様子体重200キロの力士に“異変”が発生。渾身の投げを打つも直後に“ピタリ”と動きが止まり、ファンから「限界だ」「悲しいなぁ」とため息が漏れる一方、「どこか清々しい顔してるな」「よく頑張ってるよ」とねぎらいの声も相次ぐ場面があった。十両十一枚目・寿之富士（伊勢ヶ濱）と十両十二枚目・剣翔（追手風）の一番。立ち合いまわしを