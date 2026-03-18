女優の原菜乃華（22）が18日までに自身のインスタグラムを更新。どアップのオフショットでファンを魅了した。「気球に乗った日」と書き出した原。完全防備で気球に乗ったことを報告し、どアップでキュートな姿を披露した。ファンからは「推しのドアップ助かる！」「かわいい！！！！」「こんな帽子絶対盛れないのにめっちゃかわいいのすごいです」「儚すぎて言葉が出ません…」「全部全部可愛いーー!」「バッチリ防寒着も似