人気レースクイーンの池永百合（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップのコスチューム姿を披露した。「素敵なお写真ありがとうございます素敵な衣装はくるみさん@mashikuruが手掛けてくださいました力さん@garage.chikara衣装を貸していただきありがとうございました」とつづり、「VELENO&Garage力」の白とブルーのチューブトップのコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォ