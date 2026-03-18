ホスト界のレジェンドである軍神こと湊瑛久が、後輩ホストの整形事情を暴露した。【映像】整形箇所を暴露された人気ホストABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。同番組内の人気企画「山本裕典、ホストになる。」の特別編がABEMAビデオ限定動画として公開された。特別編では、3店舗合同営業の