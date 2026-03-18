米スポーツビジネス専門サイト「スポルティコ」は１７日（日本時間１８日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）がスポンサー収入などで１億２５００万ドル（約１９９億円）を手にすると発表した。「ＭＬＢの２０２６年最高年俸選手：大谷がスポンサー経由で１億２５００万ドル獲得」の見出しで報じた。「打撃と投球の両方のレベルでエリートレベルの能力を持つ大谷はユニコーンと呼ばれている。４回のＭＶＰ受賞、２度のワールド