背骨コンディショニングで四十肩・五十肩の予防・改善 四十肩・五十肩は、肩の内旋が引き金になる 四十肩・五十肩の根本原因は「肩の内旋」と「仙骨のゆがみ」 肩の痛みとともに、腕を上げたり後ろに回したりする動きが制限される、四十肩・五十肩。この年代に発症することが多いことからこう呼ばれていますが、医学的には「肩関節周囲炎」という名があります。仙骨のゆがみによる代償姿勢によって肩が内側に入り（内旋）、筋肉