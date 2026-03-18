東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.00高値159.49安値158.72 160.19ハイブレイク 159.84抵抗2 159.42抵抗1 159.07ピボット 158.65支持1 158.30支持2 157.88ローブレイク ユーロドル 終値1.1540高値1.1547安値1.1466 1.1650ハイブレイク 1.1599抵抗2 1.1569抵抗1 1.1518ピボット 1.1488支持1 1.1437支持2 1.1407ロ&#12