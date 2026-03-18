東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.49高値183.55安値182.82 184.48ハイブレイク 184.02抵抗2 183.75抵抗1 183.29ピボット 183.02支持1 182.56支持2 182.29ローブレイク ポンド円 終値212.37高値212.49安値211.64 213.54ハイブレイク 213.02抵抗2 212.69抵抗1 212.17ピボット 211.84支持1 211.32支持2 210.99ロ&#1254