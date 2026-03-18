東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.54高値9.56安値9.49 9.64ハイブレイク 9.60抵抗2 9.57抵抗1 9.53ピボット 9.50支持1 9.46支持2 9.43ローブレイク シンガポールドル円 終値124.57高値124.71安値124.26 125.22ハイブレイク 124.96抵抗2 124.77抵抗1 124.51ピボット 124.32支持1 124.06支持2 123.87ローブレイ