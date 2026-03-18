東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7105高値0.7118安値0.7049 0.7201ハイブレイク 0.7160抵抗2 0.7132抵抗1 0.7091ピボット 0.7063支持1 0.7022支持2 0.6994ローブレイク キーウィドル 終値0.5858高値0.5869安値0.5817 0.5931ハイブレイク 0.5900抵抗2 0.5879抵抗1 0.5848ピボット 0.5827支持1 0.5796