ロシアがイランに改良型ドローンと衛星画像を提供 ロシアがイランにドローン技術と衛星画像を提供しているとWSJが報じている。 ロシアが通信や標的設定などを改良したドローン「シャヘ​ド」をイランに提供、そのほか衛星画像も提供しているという。プーチン露大統領は米イラン戦争を長引かせることで経済的にも軍事的にも恩恵を受ける。 イランは中国とロシアから軍事的な協力を受けている