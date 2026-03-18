８時５０分に日本通関ベース貿易収支（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 通関ベース貿易収支（2月）08:50 予想-4650.0億円前回-11635.0億円（-11526.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-6075.0億円前回4555.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)