ホルムズ海峡の混乱によりアラブ首長国連邦（UAE）沖で停泊する商船＝2日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反発し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しが前日比2.71ドル高の1バレル＝96.21ドルで取引を終えた。高値圏で推移する中、イランによるペルシャ湾岸諸国への攻撃が続き、供給不安の高まりから買い注文が優勢だった。中東情勢を巡っては、イランと交