今回は、妻に介護を押し付ける夫に、笑顔で離婚宣言したエピソードを紹介します。もう我慢の限界…「夫は結婚してからこれまでずっと、私にひどい態度で、不倫もしていたんです。ただ当時私は子供が病気がちで、パートもできず、夫とは離婚せず、我慢していました。そして下の子が大学を卒業する頃になり、夫に『俺の持病が悪化したから、早期退職する』『お前もこれから大変だな』『俺の介護は任せた』と言われ、我慢の限界に達し