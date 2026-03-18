・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４０３．６０（＋８５．９１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３７３０．９２（＋１６６．９１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９７４．４９（＋３８．５２） ・ロシア・ＲＴＳ １０９７．４５（－１１．７０） 出所：MINKABU PRESS