・ＮＹダウ４６９９３．２６（＋４６．８５） 高値４７４２８．１２ 安値４６９７５．５２ ・Ｓ＆Ｐ５００６７１６．０９（＋１６．７１） ・ナスダック総合指数２２４７９．５２（＋１０５．３５） 出所：MINKABU PRESS