・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９６．２１ドル（＋２．７１ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５００８．２ドル（＋６．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７９５３．０セント（－７３．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８９．７５セント（－７．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５４．００セ