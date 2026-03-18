１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４６．８５ドル高の４万６９９３．２６ドルと続伸した。米原油先物相場が伸び悩むなか、この日実施された２０年債入札が堅調な結果となったことを受けて米債券市場で長期金利が低下した。金利の上昇一服を受けて主力株に押し目買いが入ったが、中東情勢を見極めたいとのムードは強かった。 ＩＢＭ＜IBM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が値を上げ、