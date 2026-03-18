「あのね、もうこういうふうに会うのやめない？やめてもいいですか？」ーー文菜は、ずっと逢瀬を重ねていた山田線（内堀太郎）に対して、そう告げた。それは、恋人であるゆきお（成田凌）と向き合うと決めた、文菜の決心だった。 参考：『冬のさ春のね』第8話で文菜と山田の関係に新たな一歩？映画×ドラマが両立する真骨頂 現在放送中のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）において、こ