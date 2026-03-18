黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、20日（金・祝）日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション ▶18日（水）～21日（土）黄砂シミュレーション画像 １８日（水） １９日(木) ２０日（金） ２１日（土） 飛来が予測されるエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、