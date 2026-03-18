女優の吉川愛（26）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「振袖も簪もかわいかった」と書きだした吉川。美しい赤の振り袖を着用した姿をアップした。吉川は16日この衣装で、「King＆Prince」永瀬廉とともにダブル主演した映画「鬼の花嫁」の大ヒット祈願イベントに主席していた。ファンからは「赤がとっても似合う愛ちゃん可愛すぎる」「愛ちゃんの多幸感メイク可愛すぎる」「超絶可愛いです