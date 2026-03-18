イランの外交・安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会トップのラリジャニ事務局長/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルのカッツ国防相は17日、イランの外交・安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会トップのラリジャニ事務局長を16日夜に殺害したと発表した。カッツ氏はまた、イランの民兵組織「バシジ」の司令官も殺害したことを明らかにした。カッツ氏によると、テロと弾圧を行うイランの現体制の首脳陣の追跡を継