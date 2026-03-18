「オープン戦、オリックス２−１広島」（１７日、京セラドーム大阪）広島は先発・森下暢仁が５回６安打２失点。三回に４連打を浴びた。島内颯太郎は２三振を奪って１回無失点で不安を払拭した。以下は新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−先発・森下は「前回より良かったと思います」−制球面や直球の走りに改善が見られた？「そうやね」−島内は失点する試合が続いていたが無失点。「良かった。後から投げ