女優の志田こはくが14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。漆黒のセットアップスタイルを披露した。志田こはくセレクトショップ「Outfitter lab」のステージに登場した志田は、漆黒のセットアップスタイルで登場。ウェットな質感でタイトにまとめたバックヘアが、凛とした表情と相まり、洗練された大人のモード