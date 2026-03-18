バンダイスピリッツは、「ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH」(4,950円)『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ！！ONE PIECEのスピンオフ作品『CHOPPER's』と「NBA」の6チーム「LOS ANGELES LAKERS」「CHICAGO BULLS」「GOLDEN STATE WARR