２０２６年４月３日(金)深夜２４時５２分～放送スタート！ ＼放送後、TVerにて全話無料見逃し配信&U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／   深川麻衣主演で千賀健永と恋人役を演じる！ 旅情をかきたてるメインビジュアルを解禁！ さらに、オープニングテーマにのんぴーの「さよならサボテン」が決定！   Ⓒ「週末旅の極意3」製作委員会