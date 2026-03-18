ドキュメンタリー映画『Mr. Nobody Against Putin（原題）』が、3月16日（日本時間）に発表された第98回アカデミー賞（R）授賞式で長編ドキュメンタリー賞を受賞した。日本では2026年秋に全国順次公開されることが決定し、あわせて場面写真も解禁された。【写真】とある革命家の壮絶な人生から着想を得た映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』場面カット本作は、ウクライナ侵攻後からロシアの教育現場で行われている愛国教育の