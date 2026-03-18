バスケットボール女子W杯予選バスケットボール女子のワールドカップ（W杯）予選が17日、トルコ・イスタンブールで行われ、日本はアルゼンチンに83-39で勝利。3連敗から連勝とし、W杯出場権を獲得した。予選開幕から悪夢の3連敗。崖っぷちに追い込まれた日本が、大逆襲でW杯切符を手に入れた。カナダを66-62で下して連敗を止めると、17日にアルゼンチンを圧倒。通算2勝3敗とし、オーストラリア-カナダ戦の結果を待った。オ