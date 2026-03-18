◆プロレスリング・ノア「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」（１７日、神奈川・保土ヶ谷公会堂）観衆４４６プロレスリング・ノアは１７日、神奈川・保土ヶ谷公会堂で「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」を開催した。性ファイナルの８人タッグマッチでＧＨＣタッグ王者の「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也＆ＢＵＳＨＩがアンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩと組んで征矢学、近藤