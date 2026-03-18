公園で遊んだ帰り道、「まだ帰りたくない」と全力で意思表示する1歳の男の子。その微笑ましい瞬間を捉えた一枚の写真がSNSで注目を集めている。 【写真】変顔も可愛すぎてキュンしちゃいます 写真に写っているのは道路に大の字のように寝転び、まるでストライキするかのように動かない男の子の姿。全身で「帰らない！」という気持ちを全力で表現しているようで思わずクスッとしてしまう一枚だ。 撮影された当時の状況や、その後