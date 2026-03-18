米国映画界で最高権威を誇る祭典、第98回アカデミー賞（オスカー2026）授賞式後に、客席がごみで埋め尽くされた様子が公開され、波紋を広げている。16日（現地時間）、映画評論家のマット・ネグリア氏は自身のソーシャルメディア（SNS）アカウントに「出席者は通路を掃除をするべき」という文とともに1枚の写真を投稿した。公開された写真には、前日に米国ロサンゼルス（LA）のドルビー・シアターで開催された授賞式で、出席者が去