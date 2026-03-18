まさしくひとり舞台だ。KADOKAWAサクラナイツの岡田紗佳（連盟）が3月17日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ9回の猛攻で、9万7300点の大トップを成し遂げた。【映像】他を圧倒した岡田紗佳、ダメ押しの親跳満シーン序盤は小さなアガリが続いた。当試合は起家から岡田、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）の並びで開局。岡田は親