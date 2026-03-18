ステーブルコインへの関心が再び高まっている。ブロックチェーン技術を現実世界の金融インフラに接続する手段として、ステーブルコインが重要な役割を担うことは間違いない。 しかし、この議論はしばしばステーブルコインの本来の出自を見落としている。ステーブルコインは決済インフラとして設計されたものではない。暗号資産市場の内部で、価格変動の激しい仮想通貨から資金を退避させるための「